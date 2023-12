In der Grazer Innenstadt gerieten ein 39-Jähriger und ein 28-Jähriger in der Straßenbahn in Streit. Dabei zog der 39-Jährige ein Messer und begann sein Gegenüber zu bedrohen. Zwei Polizisten und zwei Polizistinnen, die sich außerhalb ihrer Dienstzeit in derselben Straßenbahn befanden, griffen sofort ein und versuchten, die Situation zu entschärfen. Der 39-jährige Grazer attackierte einen der Beamten mit einem Kopfstoß, konnte aber in weiterer Folge fixiert und aus der Straßenbahn gebracht werden. Sowohl der Messerbesitzer als auch der 28-Jährige wurden im Zuge der Amtshandlung verletzt. Der 39-Jährige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.