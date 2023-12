In die Redaktion der Kleinen Zeitung trudeln täglich Vorschläge für unsere „Steirer des Tages“ ein. Oft wollen sich die Leser damit bei den Nominierten dankbar erweisen. Eine von ihnen: Maria-Lotte Kriechbaumer (92), die ihre enge Freundin Monika Cigler (55) ins Rennen schickte. Und die weist in der Tat einen außergewöhnlichen Lebenslauf auf. Ein Studium der Japanologie und langjährige Tätigkeit als Dolmetscherin in Japan und Österreich. Doch dann erkrankte ihr Mann an einer Hirnhautentzündung. Um die medizinischen Befunde besser verstehen zu können, begann sie das Medizinstudium – gerade mit ihrem dritten Kind schwanger. Mittlerweile forscht sie zum Einsatz von künstlicher Intelligenz in Diabetesstudien und arbeitet weiter als Dolmetscherin.