Anfang Dezember versuchten bisher unbekannte Täter bei einem Fahrzeughändler in Hartberg-Fürstenfeld, hochwertige Fahrzeuge zu erwerben. Die erforderliche Leasing-Finanzierung wurde jedoch betrügerisch erlangt:

Die unbekannten Täter erlangten die entsprechende Leasing-Finanzierung unter Vorlage einer gefälschten Firmenbilanz und einem gefälschten Reisepass. Es gelang ihnen, mit der gefälschten Identität und einer tatsächlich in Niederösterreich existierenden Firma, eine gefälschte Jahresbilanz dem entsprechenden Geldinstitut vorzulegen. Die existierende Firma ahnte von diesem Betrugsversuch genauso wenig wie der betroffene Leasing-Anbieter.

Fahrzeughändler wurde misstrauisch

Doch der Fahrzeughändler im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld wurde misstrauisch. Als Anfang Dezember 2023 eine Speditionsfirma die bestellten fünf Neufahrzeuge im Gesamtwert von mehr als hunderttausend Euro abholen wollte, verständigte der Firmeninhaber die Polizei.

15 Straftaten verhindert, weitere Opfer befürchtet

Die Polizeiinspektion Hartberg führte die Ersterhebungen und dürfte dadurch einen sehr hohen Gesamtschaden verhindert haben. Das Landeskriminalamt Steiermark, Ermittlungsbereich Diebstahl, übernahm in Folge die weitere Amtshandlung. Bisheriges Ermittlungsergebnis: Die unbekannten Täter stehen im Verdacht, unter demselben Modus Operandi, insgesamt 18 Fahrzeuge im Gesamtwert von über zwei Millionen Euro in der Steiermark und Oberösterreich bestellt zu haben. In allen angeführten Fällen kam es aber aufgrund der Aufmerksamkeit der Fahrzeughändler beziehungsweise der aktiven Ermittlungsarbeit des Landeskriminalamtes Steiermark zu keiner definitiven Fahrzeugauslieferung.

Warnung des Landeskriminalamtes Steiermark

Das Landeskriminalamt Steiermark warnt vor dieser Tätergruppe. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, ob es hier auch zu vollendeten Straftaten gekommen ist. Zeugen oder mögliche Opfer sollen sich beim Landeskriminalamt Steiermark, unter 059-133-60-3333, melden.