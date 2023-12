Zunächst unbemerkt und ohne, dass Flammen oder Rauch nach außen drangen, war Samstagabend in einem Mehrparteienhaus in Stainz im Bezirk Deutschlandsberg ein Brand ausgebrochen. Allerdings schlug der Rauchmelder an. Dass sich die Eigentümerin des Hauses zufällig vor Ort befand und sofort reagierte, als sie den lauten Ton aus der Wohnung im Erdgeschoss hörte, sollte sich als Glücksfall erweisen.