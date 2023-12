In den letzten Tagen ist es in Österreich vermehrt zu Nachweisen der Geflügelpest (Vogelgrippe) bei Wildvögeln gekommen. Das Gesundheitsministerium hat daher auf Basis einer Risikoanalyse der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) neue Hochrisikogebiete festgelegt. In diesen gilt ab sofort eine Stallpflicht für Betriebe ab 50 Stück Geflügel. Die Steiermark ist von den verschärften Sicherheitsmaßnahmen vorerst nicht betroffen, da noch kein Fall nachgewiesen wurde. „Auch wenn die Steiermark bisher von der Geflügelpest verschont geblieben ist, rufe ich zu erhöhter Vorsicht und strikter Einhaltung der Hygiene- und Biosicherheitsmaßnahmen auf“, appelliert die steirische Veterinärlandesrätin Simone Schmiedtbauer. Eine Ausweitung der Risikogebiete durch das Gesundheitsministerium ist im Anlassfall jederzeit möglich.

Keine Gefahr für Menschen

„Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht keine Gefahr für den Menschen“, erklärt Landesveterinärdirektor Peter Eckhardt und ergänzt: „Bei unklaren Symptomen oder gehäuften Todesfällen sollte unbedingt eine tierärztliche Abklärung erfolgen. Darüber hinaus möchte ich auch an die Verpflichtung zur Meldung von verendet aufgefundenen Wasser- und Greifvögeln bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde erinnern“. Solche Tiere sind grundsätzlich am Fundort zu belassen, die Abholung, Einsendung und Untersuchung wird von der Behörde veranlasst.

Die Geflügelpest wird durch stark krankmachende Aviäre Influenza-A-Viren verursacht. Für die Verbreitung der Vogelgrippe sind Zugvögel von besonderer Bedeutung. In letzter Zeit wurden in vielen europäischen Ländern vermehrt Fälle bei Wildvögeln, aber auch bei Hausgeflügelbeständen festgestellt. Besonders betroffen sind derzeit die Niederlande und Großbritannien, aber auch in Deutschland, Italien, Slowenien und Ungarn wurden vermehrt Fälle festgestellt.