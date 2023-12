Am Samstag gegen 11 Uhr haben Polizisten in der Baumkirchstraße, im Bezirk Graz-Lend, einen 25-jährigen Mann aus Graz-Umgebung für eine Kontrolle aufgehalten. Die Beamten hatten gerade einen anderen Pkw-Lenker auf Winterreifen kontrolliert, als der 25-Jährige mit seinem Wagen in Schrittgeschwindigkeit an den Beamten vorbeifuhr. Dabei erkannte ein Polizist, dass auch der 25-Jährige ohne Winterreifen unterwegs war. Daraufhin wurde er aufgehalten.

Polizist mitgeschleift

Schnell bestätige sich der erste Eindruck. Der Mann fuhr mit noch mit Sommerreifen. Zudem wiesen die Reifen beinahe kein Profil mehr auf. Noch während der Kontrolle ließ der 25-Jährige auf einmal seinen Motor lautstark aufheulen und die Räder durchdrehen. Dann gab er Gas und fuhr davon. Der Polizist konnte sich am halb geöffneten Fenster festhalten. Als der 25-Jährige mit seinem Pkw in die Babenbergerstraße einbog und in Richtung Norden flüchtete, schleifte er den Polizisten auf der schneeglatten Fahrbahn nebenher. Die Aufforderung anzuhalten, missachtet er. Auf Höhe Ghegagasse konnte er vorerst entkommen.

Die Polizisten leiteten daraufhin eine Fahndung ein. Kurze Zeit später konnte der 25-Jährige im Bereich der Göstinger Straße gefasst werden. Es stellte sich heraus, der Mann war nicht nur mit Sommerreifen unterwegs, er besaß auch keinen gültigen Führerschein und war unter Drogeneinfluss. Ein Alkotest verlief negativ. Ihm wurden Kennzeichen und Zulassungsschein abgenommen. Der 25-Jährige wurde mehrfach angezeigt und ins Polizeianhaltezentrum (PAZ) eingeliefert.