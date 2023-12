In Kapfenberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, kam es in der Nacht auf Samstag zu einer Messerattacke. Gegen 3.40 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem zwei Männer (48, 57 Jahre alt) im Stiegenhaus eines Wohnhauses aus bislang unbekannten Gründen in einen Streit geraten waren. Beim Eintreffen fanden die Polizisten im Keller unter einer Stiege einen sichtlich schwer verletzten Mann (48) vor. Er war kaum ansprechbar und wies mehrere Stichverletzungen am Oberkörper und am Oberschenkel auf. Polizisten leisteten bis zum Eintreffen des Roten Kreuzes Erste Hilfe. Der 48-Jährige wurde ins LKH Graz eingeliefert, wo er noch in den frühen Morgenstunden notoperiert wurde. Der Mann befindet sich in Lebensgefahr.

Verdächtiger wurde festgenommen

Noch am Tatort konnte der 57-jährige Tatverdächtige festgenommen werden. Er soll seinen 48-jährigen Bekannten im Streit mit einem Küchenmesser attackiert haben. Der 57-Jährige stritt bislang jeglichen Tatverdacht ab. Zum Zeitpunkt der Festnahme war er schwer alkoholisiert. Er befindet sich aktuell in Haft. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Kriminalisten der LKA-Außenstelle Niklasdorf haben die Ermittlungen aufgenommen. Bisherigen Ermittlungen zufolge dürften die beiden Männer in der Nacht zuvor gemeinsam eine Feier besucht haben, bevor sie in der Wohnung des 57-Jährigen in einen Streit geraten sind. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.