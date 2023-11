In einer Wohnung eines Grazer Hochhauses in Geidorf ist in der Nacht auf Montag (0.46 Uhr) ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohnerin - eine 52-jährige Grazerin - konnte sich auf den Balkon des Hauses in der Vogelweiderstraße retten. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz versuchten die Frau über eine Drehleiter zu retten - ohne Erfolg. Schließlich gelangten die Feuerwehrleute über das Stiegenhaus Zugang zur Wohnung und löschten den Brand.

Die 52-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Landeskrankenhaus Graz eingeliefert. Die Wohnung wurde laut der Polizei durch das erheblich zerstört und ist nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zum Ausbruch des Brandgeschehens werden von den Beamten des Kriminalreferates des Stadtpolizeikommandos Graz geführt. Das Feuer dürfte im Bereich eines Möbelstücks ausgebrochen sein. Im Einsatz waren 26 Kräfte und sechs Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr Graz.

Zweiter Brand in Gastronomiebetrieb

Kurz darauf forderte ein zweiter Einsatz die Berufsfeuerwehr: Um 2.09 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand in einem Gastronomiebetrieb in der Harter Straße alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus: Der gesamte obere Bereich brennt. Zuerst war nicht klar, ob sich noch Menschen im Gebäude befanden. Rasch konnte der Brand gelöscht werden. Sechs Personen wurden zur medizinischen Versorgung dem Rettungsdienst übergeben, sie hatten das brennende Haus noch rechtzeitig verlassen können. Von den Holding Linien wurde ein Bus an der Einsatzstelle abgestellt, damit die Bewohnerinnen und Bewohner – aufgrund der niedrigen Temperaturen – nicht in der Kälte ausharren mussten. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Die Nachlösch- und Sicherungsarbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Die Grazer Berufsfeuerwehr war mit zehn Fahrzeugen und 37 Mann im Einsatz. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Der Brand in der Harter Straße © BF Graz