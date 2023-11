Die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) des Landeskriminalamtes konnte am Samstag einen gesuchten Verdächtigen aufspüren. Der 29-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg soll von März bis Mai 2023 in diverse Vereinshäuser, Wirtschaftsgebäude und Pflegeeinrichtungen eingebrochen und Bargeld etc. im Wert von rund 3500 Euro gestohlen haben.