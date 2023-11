Nachdem die erste Steiermark Schau 2021 aufgrund der damals stark präsenten Corona-Pandemie mit knapp 100.000 Besuchern mit erschwerten Startbedingungen zu kämpfen hatte, kann Landeshauptmann Christopher Drexler im heurigen Jahr eine positivere Bilanz ziehen. Insgesamt 285.000 Menschen zog es zwischen 29. April und 5. November 2023 unter anderem in die Tierwelt Herberstein, die den Hauptschauplatz der Ausstellung unter dem Titel „Vielfalt des Lebens“ darstellte. „Und das, obwohl es von April bis Juli gefühlt durchgehend geregnet hat“, scherzt Drexler beim Pressegespräch im Heimatsaal des Volkskundemuseums am Freitag. Das letzte Mal zeigte sich eine Landesausstellung 1987 so erfolgreich, als sich auf der Riegersburg alles um „Hexen und Zauberer“ drehte. „Die Steiermark Schau ist aber nicht damit zu vergleichen, sie ist ein viel breitgefächerteres Konzept“, betont der Landeshauptmann.