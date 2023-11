Vom Berg gerettet werden musste ein Trio aus dem Burgenland und Niederösterreich am Mittwoch am niederösterreichischen Schneeberg. Die Gruppe hatte sich trotz schlechtem Wetter zu ihrer Tour aufgemacht, es herrschten winterliche Verhältnisse mit starkem Wind, die Sicht war eingeschränkt. Sie hatten sich am Vormittag von Losenheim aus in Richtung Schneebergplateau aufgemacht, das Ziel der Gruppe war die Fischerhütte. Trotz der schlechten Bedingungen schafften es die drei Wanderer zur Hütte, standen dort aber vor verschlossenen Türen. Die Hütte hatte mit 6. November für den Winter geschlossen, nur der Winterraum stand zur Verfügung.

Wegen mangelnder Lokalkenntnis, fehlenden Kartenmaterials und unzureichender alpiner Erfahrung traute sich die Gruppe, die aus zwei Männern aus Eisenstadt-Umgebung (27 und 45 Jahre) und einer 45-jährigen Wiener Neustädterin bestand, laut Exekutive den Abstieg nicht zu. Mit dem Notruftelefon im Winterraum alarmierten sie die Einsatzkräfte. Alpinisten der Landespolizeidirektion Niederösterreich und die Bergrettung rückten aus, um die drei Freizeitsportler vom Berg zu holen. Nachdem sich das Wetter gebessert hatte, wurde der Hubschrauber der Flugpolizei entsandt und brachte das Trio unverletzt ins Tal.

Verrechnung des Einsatzes wird geprüft

Immer wieder kommt es in den Bergen zu Selbstüberschätzung, auch in der Steiermark mussten die Bergretter 2023 vermehrt ausrücken, um Menschen mit schlechter Ausrüstung und fehlender Erfahrung aus Notsituationen zu retten. Im August waren es bereits 1407 Einsätze, die auf das Konto der steirischen Bergrettung gingen, 2022 waren es im gesamten Jahr 1870. Im Falle des Trios aus Niederösterreich wird nun eine Verrechnung des Einsatzes geprüft.