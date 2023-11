Die Steiermark ist mitten im Maturaballfieber angekommen, wobei Freunde rasanter Filmaction am Wochenende besonders auf ihre Kosten kamen. So sorgten die Maturantinnen und Maturanten des BG/BRG Bruck an der Mur mit dem Motto „Sky-Ball - Lizenz zum Absch(l)uss“ für einen Hauch von James Bond. Ebenfalls in geheimer Mission unterwegs waren die Schülerinnen und Schüler des Grazer BG/BRG Carneri. In der Listhalle hieß es: „Matura (Im)possible - Unsere letzte Mission.“