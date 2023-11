Kurz vor 13.15 Uhr kam es am Samstag zu einer Fahndung nach einem fahrerflüchtigen Fahrzeug, nachdem der offenbar alkoholisierte Lenker bei Übelbach laut Zeugen einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursacht hatte und geflüchtet war. Mehrere Streifen aus dem Bezirk Graz-Umgebung beteiligten sich an der Fahndung. Beamte aus Gratwein konnten den beschriebenen Pkw in der Folge auf der B67 in Fahrtrichtung Peggau feststellen, wobei der Mann mehrerer Anhaltezeichen missachtete. Kurz vor der Autobahnauffahrt Peggau/Deutschfeistritz hielt der Lenker sein Fahrzeug dann auf einer Brücke an.