Ein bislang unbekannter Täter sorgte am Gelände des Klinischen Zentrums UKC in Maribor am Donnerstagnachmittag für einen Polizeieinsatz. Mutmaßlich mit einem Luftgewehr hatte die unbekannte Person auf Patienten der psychiatrischen Abteilung geschossen, die im Park spazieren gegangen waren, das berichtet die slowenische Zeitung „Delo“. Die Schüsse waren bis über die Grenze in die Steiermark zu hören. Anschließend schoss die unbekannte Person auch auf einen Sicherheitsbeamten, der überprüfte, ob alle Patienten ins Gebäude evakuiert werden konnten. Vier der Patienten trugen bei dem Vorfall, der von Abteilungsleiter Jure Koprivše bestätigt wurde, leichte Verletzungen davon, der Sicherheitsbeamte blieb unverletzt.