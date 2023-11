Der amtierende Bildungslandesrat Werner Amon (ÖVP) ist formell auch Präsident der Bildungsdirektion und ließ sich ebendort ein Büro einrichten. Das war im September ein heißes Eisen, weil der Platz in der Körblergasse sehr begrenzt ist. Aber schon damals betonte man bei Amon, in frei gewordene Räume des Amtes für Eich- und Vermessungswesens einzuziehen – und nicht direkt in die Bildungsbehörde.