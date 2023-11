„Es tut mir leid. Gemacht hab ich es. Und ich mach eh schon eine Therapie dagegen.“ Gerade als er das Anti-Aggressionstraining nach der letzten Verhandlung (gefährliche Drohung) antreten wollte, „da haben sie mich eingesperrt, leider“. Der 33 Jahre alte Weststeirer ist, wie Richter Martin Heissenberger am Landesgericht Graz feststellt, „ja kein ganz Neuer hier“. Er wird aus der U-Haft vorgeführt. Er kennt nach fünf Vorstrafen all die richtigen Sätze, die man sagen kann, und will sich beim Opfer entschuldigen. Damit kann man arbeiten.