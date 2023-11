Rasend vor Eifersucht stand am Dienstag um 3 Uhr früh ein 20-Jähriger vor der Tür seines gleichaltrigen Bekannten in Gratkorn und trat gegen die Eingangstür. Der Bekannte öffnete - und dürfte das sofort bereut haben. Denn der nächtliche Besucher attackierte seinen Bekannten und drohte ihm laut Polizei mit einem mitgebrachten Küchenmesser. Das Opfer konnte den Angriff aber abwehren und blieb unverletzt, wie es in einer Aussendung der Polizei heißt. Erst am Morgen danach erstattete der 20-Jährige Anzeige.