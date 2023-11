Dienstag gegen 23:20 Uhr fuhr der 21-jährige Mann aus dem Bezirk Leibnitz mit dem Pkw seines gleichaltrigen Freundes auf der Kirchbacher Straße (B73) in Richtung Graz. Mit im Fahrzeug befand sich der Fahrzeugbesitzer. In einer Rechtskurve in Guggitzgraben kam m der Lenker auf das Straßenbankett und verlor in der Folge die Herrschaft über das Fahrzeug.