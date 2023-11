Gegen 15:35 Uhr fuhr am Dienstag eine 79-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit ihrem Pkw auf der L 406 aus Richtung Hartberg kommend in Richtung Pöllau. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in Winzendorf mit ihrem Pkw auf die linke Fahrspur und kollidierte mit dem Fahrzeug eines entgegenkommenden 68-Jährigen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. In weiterer Folge stieß die 79-Jährige gegen einen dahinter fahrenden Pkw, gelenkt von einer 35-Jährigen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld.