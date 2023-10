Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Fußgänger kam es am Samstagnachmittag in Zeltweg. Ein 89-Jähriger versuchte einige Meter nach einem vorhandenen Zebrastreifen die Hauptstraße zu überqueren, zur gleichen Zeit lenkte ein 73-jähriger Pkw-Fahrer sein Auto von der Hauptstraße kommend in Richtung Tischlerstraße.