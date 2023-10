Tödlich verunglückt ist am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer aus Niederösterreich. Er war auf der L118 von Spital am Semmering in Richtung Semmering Passhöhe unterwegs, als er in einer Linkskurve laut Zeugenaussagen plötzlich ins Schleudern kam. In weiterer Folge kam der 56-jährige Mann zu Sturz.