Wortwörtlich stürmisch geht es in der Steiermark am Freitag zu. Für das gesamte Bundesland gilt eine Sturmwarnung, vor allem im Gebirge fegen die Böen mit hoher Geschwindigkeit über die Bergspitzen hinweg. So wurden am Hochschwab Freitagmittag bereits Windböen mit unglaublichen 176 km/h gemessen, am Ebenstein waren es bislang 107 km/h.