Richard Adjei holte in Vancouver mit Pilot Thomas Florschütz Silber im Zweierbob. © AP

Der frühere deutsche Bobfahrer Richard Adjei, der 2010 bei den Olympischen Spielen die Silbermedaille im Zweierbob holte, ist am 26. Oktober gestorben. Das teilte sein Bruder Jason in einem emotionalen Facebook-Posting mit.

"Leider ist Richard Adjei gestern Abend im Alter von 37 Jahren in den Armen seiner Frau und mir von uns gegangen", schreibt Jason Adjei in seinem Posting am Dienstag. Unter ein Schwarz-Weiß-Bild seines Bruder sowie dessen Lebensdaten schreibt Jason weiter: "Seine Frau hat ihm alle Liebe dieser Welt bei seinem letzten Weg gegeben." Woran Richard Adjei verstorben ist, war zuerst nicht bekannt. Die "Krone" berichtete von einer Herzattacke. Er war in seinen letzten Stunden aber nicht alleine, wie sein Bruder erklärt: "Ein Teil der Familie konnte sich auch noch von ihm verabschieden."

"Denkt bitte an seine Kinder und Frau", mahnt sein Bruder in seinem Posting weiter und bittet um Ruhe, um trauern zu können. Mit einer rührenden Liebeserklärung schließt er seine virtuelle Traueranzeige: "Er war ein toller Sportler, Papa, Mann / Freund, Mentor und Bruder. Er war ein stolzer Düsseldorfer. Ich bin dankbar so einen Bruder gehabt zu haben."

Der gebürtige Düsseldorfer Adjei hatte von 2004 bis 2006 in seiner Heimatstadt als Linebacker in der NFL Europe für Rhein Fire gespielt, bevor er den Wintersport für sich entdeckte. 2010 gewann er bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver mit Pilot Thomas Florschütz Silber im Zweierbob. 2011 holte er mit Pilot Manuel Machata im Vierer den EM- und WM-Titel.