Salcher/Wieland"Ich geh ihr garantiert mehr auf die Nerven als sie mir"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Starköchin Lisa Wieland kocht für ihren Liebsten, Para-Skifahrer Markus Salcher. Der genießt ihre Kochkünste in vollen Zügen © KK/Privat

In den vier Wänden von Markus Salcher und Lisa Wieland geht es sportlich wie auch kulinarisch heiß her. Während sich der zweifache Paralympics-Champion am Ergometer fit hält, beschäftigt sich seine Freundin mit neuen Rezepten. Und so hat sie ihrem Liebsten nahegelegt, dass er qualitativ hochwertigere Produkte verwenden soll, auch wenn ihm gleich die höheren Preise ins Auge stachen. „Ich bin froh, dass sie da ist. Ich ernähre mich viel gesünder. Nur muss ich aufpassen, dass ich mich bei ihren leckeren Kuchen zurückhalte. Am liebsten esse ich Asiatisch und Käsnudeln“, so der Klagenfurter. Trainingstechnisch wurde Salcher, der heuer die Kristallkugel im Super-G gewann, mit einem Plan von Sportwissenschaftler Kevin Haselsberger eingedeckt.