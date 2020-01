Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vanessa Herzog traf in Lausanne Emese Hunyady (rechts) © KK/Privat

Während sich Philip Hoffmann bei den Olympischen Jugendspielen in Lausanne zum Sensationssieger im Riesentorlauf krönte, schlüpfte Eisschnellläuferin Vanessa Herzog als „Athlete role model“ in eine komplett andere Rolle. „Ich war quasi eine Art Mentorin für die jungen Sportler, hab Vorträge gehalten, es gab eine Interviewschulung. Ich durfte die Maskottchenzeremonie leiten und hab mit den Athleten Snookerball und Tischfußball gespielt“, erzählt die 24-Jährige, die in der Früh immer auf dem St. Moritzersee ihre Runden zog. „Der See ist auf 1900 Metern, das bekam ich zu spüren. Das Eis war hart und wellig und bis auf den Rauschelesee bin ich vorher noch nie auf Seeeis gelaufen. Hat Spaß gemacht.“