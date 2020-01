Facebook

Das Skibob-Nationalteam mit Trainer Helmut Winkler (Zweiter von links) auf der Naggleralm © KK/Privat

"Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich noch einmal Nationalteamtrainer werde. Damit ging ein Traum für mich in Erfüllung. Die letzten 30 Jahre war ich in der Landwirtschaft tätig", erzählt der ehemalige Skirennläufer Helmut Winkler. Der 59-jährige Kärntner übernahm das Amt bei den heimischen Skibobfahrern von Bernd Zobel, der im Sommer tödlich verunglückte. Mit ihm arbeitete er auch einige Jahre im Landesskiverband, bis Zobel zum ÖSV wechselte. „Ich hab’ am 9. August meinen Geburtstag gefeiert und Bernd ist genau an diesem Tag gestorben. Ich hab’ ihm viel zu verdanken.“