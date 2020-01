Facebook

Der Kärntner Dominik Maier ließ mit seinem achten Platz in Obdach aufhorchen © KK/Walch, KK/Privat

Naturbahnrodeln zählt zu jenen Sportarten, in der für Athleten die Leidenschaft im Vordergrund steht. Sportler sowie Trainer und Funktionäre nehmen quasi alles selbst in die Hand. Das verrät Kärntens stärkster Junior Dominik Maier, der erst kürzlich beim Weltcup-Auftakt in Obdach mit Rang acht sein bisher beste Karriereergebnis erzielt hat. „Die Top Ten hatte ich im Visier. Das es letztlich so aufgegangen ist, ist natürlich top.“