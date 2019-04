Facebook

Auf der Strecke immer fokussiert: Paul Verbnjak. Links mit seinem Papa Heinz, der ihn in jeder Hinsicht unterstützt © Hörtnagl (2)

Skibergsteiger Paul Verbnjak feierte in der Juniorenklasse (U20) ein herausragendes Debüt. Zu Beginn der Saison tastete sich der 17-Jährige kontinuierlich an die Weltspitze heran – spätestens mit Rang vier bei der WM im Vertical, einem reinen Aufstiegsrennen, zeigte der Klagenfurter, dass ihm eine erfolgreiche Zukunft bevorstehen könnte. „Ab dem siebenten Platz in Andorra bin ich in Fahrt gekommen. Die WM-Medaille hab ich um 19 Sekunden verpasst, es war aber eine starke Leistung. Wobei der absolute Wahnsinn mein erster Podiumsplatz mit Rang drei beim Weltcupabschluss in Madonna war. Da bin ich um Platz zwei gesprintet“, erzählt der Tanzenberg-Schüler, der sich zum zweifachen österreichischen Meister krönte und mit Rang fünf in der Eliteklasse ein Ausrufezeichen setzte.

