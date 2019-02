Facebook

Vanessa Herzog © GEPA

Nach ihrem gestrigen Sensations-Weltmeistertitel über die 500 Meter bei der Eisschnelllauf-WM in Inzell (Deutschland) schlug Vanessa Herzog auch heute über die 1000 Meter zu. Die 23-jährige Kärntnerin schnappte sich Silber. In 1:14,38 Min. verbesserte Herzog ihre Saisonbestleistung um 18/100 und musste sich damit nur Brittany Bowe geschlagen geben. Die US-Amerikanerin siegte überlegen in 1:13,41. Weltrekordlerin Nao Kodaira blieb in 1:14,44 Bronze. Bereits morgen um 16 Uhr wird die Ausnahmeathletin in ihrer Heimat Ferlach feierlich empfangen.

