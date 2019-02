Facebook

Skijöring ist eine Wintersportart, bei der sich ein Skifahrer an einem Seil von einem Pferd, Schlittenhunden oder einem Motorfahrzeug ziehen lässt © privat

Damit hat Daniel Huber nicht gerechnet. Bei der Skijöring-Weltmeisterschaft in Bessans in Frankreich wurde er auf der Distanz über 14,5 Kilometer Erster und sicherte sich somit sensationell den Weltmeistertitel. „Normalerweise hast du da keine Chance, weil die Skandinavier zu stark sind. Die bekommen das in die Wiege gelegt“, freut sich der 40-Jährige, der dementsprechend stolz auf sich und seinen Hund Egil ist.

