Herzog vor EM"Die Gejagte zu sein, ist eine Herausforderung"

Kurze Pause in der Eisschnelllauf-Weltcup-Saison. Dafür sprintet Vanessa Herzog am Wochenende in Klobenstein (Südtirol)um EM-Medaillen. Die Kärntnerin spricht über ihre Ausgangslage.

Frau Herzog. Nach Ihren grandiosen Weltcup-Ergebnissen in dieser Saison steht der erste kleine Höhepunkt vor der Tür, die Sprint-Europameisterschaft in Klobenstein.

VANESSA HERZOG: Ja, ich freue mich total, dass die Pause vorbei ist. Während im Großteil Österreichs Schneechaos herrscht, haben wir hier im Vergleich dazu warme Temperaturen und sind relativ spärlich bekleidet, bei acht Grad auf der Eisbahn. Wir sind schon vergangenen Samstag nach Südtirol angereist, weil wir Bedenken hatten in puncto Verkehr. Hat zum Glück alles geklappt.

Sie haben sich mit Ihrem Ehemann und Trainer Tom in Inzell vorbereitet. Wie hat der letzte Feinschliff ausgesehen?

Wir haben in erster Linie großen Wert auf grundlagenspezifische Ausdauer gelegt, sprich, ich habe lange Temporunden absolviert. Immer zwei Runden hintereinander, wobei die zweite schneller war, weil das auf dem 1000er mitentscheidend sein wird. An der Position arbeiten wir sowieso durchgehend, sonst wird man gerne auch einmal schlampig.

Macht Ihnen eigentlich die Höhe zu schaffen?

Es ist für mich als große, schwerere Athletin schon etwas schwieriger, da bei mir die Muskulatur mehr Sauerstoff verbraucht als bei anderen und so ist die Höhe für mich kein Vorteil, aber darauf haben wir mit langen, hohen Belastungen gezielt hintrainiert.

Das heißt, die Regeneration spielt auch eine große Rolle?

Das stimmt, da ich absolut der Sprinter-Typ bin. So ist der kurze Abstand für mich nicht förderlich. Man kann es zwar trainieren, aber man könnte mich in der Beziehung nie auf das Niveau einer kleinen Asiatin oder Russin bringen. Höhe und Regeneration sind eine richtige Challenge, aber wenn ich meine Leistung abrufe, kann es dennoch reichen.

Am Samstag und Sonntag stehen je ein Mal die 500 und 1000 Meter auf dem Programm. Das heißt, man darf sich in keinem Rennen einen Fehler leisten?

Genau. Aus den vier Strecken wird eine Gesamtpunktezahl erstellt und wer am Schluss die niedrigste Zeit zu Buche stehen hat, ist Europameisterin.

Und was außer Frage steht. Sie sind ganz klar die große Gejagte?

Ich werde von allen als die große Favoritin wahrgenommen, aber man muss es erstmals hinbringen. Es ist eine Herausforderung. Und der Vierkampf ist bei mir optimierbar, weil ich bisher Ausreißer nach hinten hatte. Ein Aussetzer und es wäre vorbei. Um ehrlich zu sein, war ich noch nie gut bei einem Vierkampf. Deshalb werde ich alles daransetzen, um das zu ändern. Ich werde voll angreifen. Es zählt nur Vollgas.

Wie verbringen Sie die zwei Tage vor den Bewerben?

Zwei Tage vor dem Wettkampf gehe ich nie auf Eis. Wir machen Bozen unsicher und danach werde ich eine kurze Radeinheit abspulen. Am Freitag geht’s rein um Schnelligkeit. Aus einer schnellen Runde werden quasi 100 Meter herausgestoppt. Und dann sollte hoffentlich nichts schiefgehen.

Haben Sie neben der Jagd auf Medaillen auch den Bahnrekord in Südtirol im Visier?

Der ist auf jeden Fall möglich und wenn ich ganz ehrlich bin, juckt mich im Hinterkopf schon ein bisschen der Weltrekord. Es ist alles möglich!

