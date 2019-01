Eisschnellläuferin Vanessa Herzog fährt heute nach Inzell. In zwei Wochen wartet auf sie die EM in Südtirol.

Vanessa Herzog in Inzell © Privat

Während zu Mitternacht wohl der Großteil der Bevölkerung die Korken knallen ließ, ging es im Hause Herzog eher ruhig und gelassen zu. Bereits heute in der Früh reist Kärntens Eisschnellläuferin Vanessa Herzog und ihr Trainer und Ehemann Tom nach Inzell zum nächsten Trainingskurs. „So können wir bereits am Vormittag aufs Eis gehen und uns so die nächsten Tage ideal auf die bevorstehende Sprint-Vierkampf-Europameisterschaft von 11. bis 13. Jänner in der Arena Ritten Klobenstein (Südtirol) vorbereiten.“ Das erklärte Ziel ist zweifelsfrei der EM-Titel, wobei Herzog die Erwartungshaltung etwas dämpft. „Dieses Format, je zwei Mal 500 und 1000 Meter an zwei Tagen, ist mir bisher nicht so gelegen, weil ich mir mit der Regeneration schwerertue als andere, aber vielleicht klappt es ja heuer.“

