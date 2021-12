Sprung aufs Stockerl?Kärntner Boarder wollen in Italien den nächsten Schritt machen

Fünf Kärntner sind ab Donnerstag in Italien im Weltcup-Einsatz. Daniela Ulbing will nach gutem Start weiter an der Riesentorlauf-Form arbeiten.

Ulbing will angreifen © GEPA pictures

Nach dem Weltcup-Auftakt in Russland geht es ab morgen für Kärntens Boarder-Asse, Daniela Ulbing, Sabine Schöffmann, Fabian Obmann, Alex Payer und Aron Juritz, ab Donnerstag in Italien weiter. Da warten mit den Riesentorläufen in Carezza und am Samstag in Cortina d’Ampezzo die letzten beiden Rennen des Jahres. „Das war schon zum Saisonstart eine anstrengende Zeit, immerhin waren wir zwischen Russland und Carezza ganze 24 Stunden am Stück unterwegs. Der freie Dienstag hat gut getan, um wieder bereit zu sein“, erzählt Ulbing.