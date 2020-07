Facebook

Anna Gasser beim Shooting für Jacques Lemans © Mirja Geh für Jacques Lemans

"Im Sommer hab ich klassisch Weiß am liebsten und das passt auch zu jedem Outfit“, erzählt Anna Gasser, die beim Jacques-Lemans-Fotoshooting in ihrer Heimat Millstatt ihre Modelqualitäten unter Beweis stellte. „Mir taugt so etwas total, in einer coolen Location direkt am See. Solche Shootings sind eine willkommene Abwechslung. Trotzdem bin ich ja in diesem Bereich kein Profi und da wurden schon über tausend Fotos gemacht“, sagt die Kärntner Markenbotschafterin mit einem Schmunzeln und verrät, dass sie eine kleine Uhrensammlung ihr Eigen nennen darf. „Ich hab so viele, dass ich sie zu fast jedem meiner Outfits kombinieren kann. Für mich sind Uhren rein modische Accessoires.“