Snowboard-Ass Anna Gasser plaudert über ihre Zeit während der Corona-Krise. Vom Daheim bleiben, über Kochen und Wohnung dekorieren. Was hat sich in ihrem Leben am meisten verändert?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ob Homeoffice, Entspannen am Balkon oder am Millstättersee, Big-Air-Olympiasiegerin Anna Gasser (28) macht in jeder Lebenslage eine top Figur © KK/Clemens Millauer

Corona hat das Leben von uns allen auf den Kopf gestellt. Wie haben Sie diese ungewöhnliche Phase miterlebt?

ANNA GASSER: Ich war bei den X-Games in Norwegen als alles begann und da kam das Thema erstmals auf, sprich keine Umarmungen, keine Hände schütteln. So ganz ernst haben wir es damals noch nicht genommen. Doch als ich in München auf dem leeren Flughafen gelandet bin, wurde mir bewusst, was passiert. Alles war ausgestorben, Stillstand, arg.