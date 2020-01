Facebook

Benjamin Karl lässt es in der laufenden Saison wieder ordentlich krachen. In Bad Gastein hat der Wahl-Osttiroler einiges vor. Sabine Schöffmann hat an Gastein positive wie auch negative Erinnerungen © GEPA; KK/Privat

Wer, wenn nicht er. Auf Benjamin Karl, den Vierfach-Weltmeister, ist immer Verlass. Beim Parallel-RTL in Scuol holte der Wahl-Osttiroler, der gelegentlich im Olympiazentrum in Klagenfurt trainiert, mit Rang zwei sein bestes Ergebnis in dieser Saison. „Das ist ein cooles Resultat und als Gesamt-Zweiter ist die Kristallkugel das große Ziel. Dafür muss ich viele Punkte hamstern.“ Dass es mit der Konstanz im gesamten ÖSV-Team noch nicht klappt, dafür hat der 34-Jährige eine logische Erklärung: „Es ist nicht so leicht, wie es aussieht, sonst wären mehr Österreicher vorn dabei. Im Training sind die Jungen richtig gut unterwegs. Ich glaube auch, dass sich mit unserem neuen Coach Hansjörg Berger alles noch einspielen muss. Wir sind dennoch viel besser, als es die Ergebnisse zeigen.“