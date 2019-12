In Cortina d’Ampezzo (Italien) geht am Samstag der zweite Weltcup der Parallelboarder in Szene. Sechs Kärntner sind am Start.

Fabian Obmann © KK/Kislinger

Dass die Kärntner Snowboarder jede Saison aufs Neue stark performen ist kein Geheimnis. Heuer drücken die Jungen im ÖSV-Team mächtig aufs Tempo. Jemima Juritz feierte zum Weltcup-Auftakt in Russland mit Rang neun ihr bisher bestes Weltcupergebnis, ebenso wie Fabian Obmann als 13. „Ich war selbst überrascht über dieses Ergebnis, da ich meist eine Saison-Spätstarterin bin. Dass es bereits so früh hinhaut, ist echt cool“, so die 21-Jährige, die erzählt, dass sie sich mental stark verbessert hat. Die Junioren-Weltmeisterin verrät, dass Coach Hansjörg Berger an den richtigen Schrauben gedreht hat: „Ich neige dazu, dass ich oft zu viel will und der Trainer hat mir gezeigt, dass ich mich auf die wesentlichen Dinge fokussieren muss und mich in bestimmten Phasen überwinden soll. Er hat neue Ansätze und wie man sieht, klappt es gut.“