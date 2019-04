Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sabine Schöffmann © GEPA (2)

Die erst kürzlich adaptierten Förderrichtlinien der Sporthilfe sorgten für Kritik – beispielsweise wurde das Alter der Antragsteller auf maximal 40 Jahre gesenkt und in einigen Sportarten unterschiedliche Bewertungen von Leistungen der Männer und Frauen eingeführt. Sporthilfe-Geschäftsführer Harald Bauer gab die Einberufung einer mit zehn Experten besetzten Einstufungskommission bekannt. Die neuen Einstufungsrichtlinien und Leistungskriterien sollen in einer Vorstandssitzung am 6. Mai beschlossen werden.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.