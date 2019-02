Facebook

Boardercrosser Hanno Douschan muss sich nach seiner zugezogenen Verletzung noch etwas schonen © KK/Privat (2)

Ich hab mit meinen Burschen von Ottmanach in der Poggersdorfer Halle Eishockey gespielt, renn aufs Tor und knall nach dem Schuss in die Bande. Dabei hab ich das Gleichgewicht verloren, bin zusammengesackt und zieh mir mit meinem eigenen Schlittschuh über dem Schoner über mein rechtes Knie. Es war ein acht Zentimeter langer Schnitt, aber zum Glück hat der Muskel nichts abbekommen“, verriet Boardercrosser Hanno Douschan, der im selben Atemzug erzählt, dass er fix am 16. März beim Weltcupfinale in Veysonnaz starten wird, „denn in einer Woche kommen die Nähte heraus. Normal gehen kann ich inzwischen schon und diese Woche will ich mit Radfahren beginnen.“

