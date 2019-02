Facebook

Der Kärntner Fabian Obmann fährt bisher eine sensationelle Snowboardsaison. Gleichgewichtsübungen gehören im Sommer zur Tagesordnung (re.) © KK; Weichselbraun

Seit vier Jahren „quält“ sich Snowboarder Fabian Obmann unentwegt mit einem Patellaspitzensyndrom am Knie herum. Der 22-Jährige ist bereits in seiner jungen Laufbahn „Dauerpatient“ im Olympiazentrum in Klagenfurt bei Bernd Gütler und Harald Hudetz. „Es ist chronisch, kommt und geht, kommt und geht, der Horror. Wenn es akut wird, gibt’s Lymphdrainagen, sonst Hüftmobilisation. Ich war auch schon in Deutschland bei privaten Ärzten, was man aus eigener Tasche zahlt. Man versucht alles, um schmerzfrei snowboarden zu können. Im Sommer will ich das in den Griff bekommen, dann bin ich auch im Kopf frei“, verrät der Kärntner, für den schlagige Pisten ein Dorn im Auge sind.

Eine falsche Aktion und der Schmerz ist da.

