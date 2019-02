Facebook

Anna Gasser als "Held" © kk/sporhilfe

Die seit 2016 bestehende Kampagne „Held aus Österreich“ findet auch 2019 seine Fortsetzung. Die beiden erfolgreichen Snowboarder Anna Gasser - Big Air-Olympiasiegerin und -Weltmeisterin sowie zweifache Sportlerin des Jahres – und Patrick Mayrhofer, Para-Weltmeister, Paralympics-Silbermedaillengewinner 2018 und Sportler des Jahres mit Behinderung 2015 stehen im Mittelpunkt der neu designten Sporthilfe-Kampagne.

„Werde auch du zur Heldin aus Österreich. Hol dir jetzt deinen Hoodie auf held-aus-oesterreich.at“, ruft Anna Gasser die heimischen Sportfans auf, sich einerseits einen trendigen Hoodie zu kaufen und andererseits gleichzeitig damit etwas für den heimischen Nachwuchssport zu tun. „Der Reinerlös aus dem Verkauf der „Helden“-Artikel kommt ausschließlich der Förderung junger Sporttalente mit und ohne körperliche Behinderung zugute“, betont Sporthilfe-Geschäftsführer Harald Bauer.

Testimonials für die Kampagnen zu finden, sei keine schwere Aufgabe gewesen, so Bauer. „Wenn die Sporthilfe ruft, bin ich gerne dabei“, so Snowboard-Ass Anna Gasser, „die Unterstützung der Sporthilfe ist so wichtig für viele Sportlerinnen und Sportler und deswegen helfe ich gerne mit. Vor allem, wenn die Kampagne so cool und lässig rüberkommt.“ Ihr Drehpartner und Sportskollege Patrick Mayrhofer schlägt ähnliche Töne an: „Die Sporthilfe hat 2012 mit der Aufnahme von Sportlern mit Behinderung in ihren Athletenpool einen wichtigen Schritt in Richtung Gleichbehandlung gesetzt. Aus diesem Grund habe ich keine Sekunde gezögert und sofort meine Teilnahme an der wirklich toll gelungenen Kampagne zugesichert.“

Personalisierte Shirts oder Hoodies

Ein besonderes Zuckerl hat die Sporthilfe für Unternehmer zu bieten. „Personalisierte Helden-T-Shirts oder Hoodies für Mitarbeiter oder Kunden, inklusive Firmen-Logo-Einbindung ist jederzeit möglich“, so Berlisg.