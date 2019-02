Facebook

Anna Gasser © GEPA pictures

Die Snowboard-WM ist längst Geschichte und langsam kommt auch Anna Gasser nach ihrem Haarriss im Knöchel wieder in Fahrt. „Es wird. Ich habe jetzt am Airbag trainiert und ab Mitte nächster Woche will ich in Flachau auf Schnee gehen.“ Doch bevor es so weit ist, wartet auf die 27-Jährige ein prestigeträchtiges Event. Am Sonntag fliegt die Millstätterin nämlich zur Verleihung der Laureus World Sports Awards nach Monaco. Die Big-Air-Olympiasiegerin ist eine von sechs Kandidaten in der Kategorie Actionsportler. „Ich bin total gespannt auf meine Premiere vor Ort. Wer weiß, ob man wieder einmal nominiert wird. Ich freu’ mich und werde mir einige Selfies holen.“

