© GEPA pictures

Die am Dienstag (Ortszeit) geplant gewesenen Big-Air-Bewerbe der Snowboarder bei der WM in Park City sind aus dem Programm gestrichen worden. Als Grund führte der Veranstalter das anhaltende Schlechtwetter mit viel Schneefall und Wind an, durch das die Sicherheit der Athleten nicht gewährleistet werden könne.

Olympiasiegerin und Titelverteidigerin Anna Gasser hatte ihre WM-Teilnahme wegen einer Sprunggelenksverletzung in der Vorwoche abgesagt. Österreichs einziger Teilnehmer wäre Clemens Millauer gewesen.