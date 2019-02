Snowboard ÖSV-Raceboarder bleiben bei der WM ohne Medaille

Die österreichischen Raceboarder sind in ihren zwei WM-Bewerben in Park City ohne Edelmetall geblieben. So wie am Vortag im Riesentorlauf kam auch am Dienstag in Park City im Viertelfinale des Parallelslaloms für die letzten ÖSV-Snowboarder das Aus.