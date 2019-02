Facebook

Der WM-Silberne im Boardercross Hanno Douschan (in Schwarz) wurde auch vom HC Ottmanach gebührend empfangen © Wallner

Mit einem unüberhörbaren Hupkonzert und tosendem Applaus wurde der Vizeweltmeister im Boardercross Hanno Douschan in Maria Saal begrüßt. Dabei hätte ihm der Wettergott beinahe einen Strich durch die Rechnung gemacht. „In München herrschte absolutes Schneechaos und so wurde alles in die Länge gezogen. Ich muss zugeben, dass ich nichts davon wusste, dass mir so ein sensationeller Empfang bereitet wird. Es waren garantiert über 100 Leute da, die Stimmung war der Hammer und sogar ein Feuerwerk wurde organisiert. Ich war echt sprachlos“, erzählt der 29-Jährige überglücklich.

