Die Parallel-Boarder beim Sightseeing in Moskau: Juritz, Mathies, Payer, Schöffmann, Salikhova und Ulbing (v.l.n.r.) © KK/Kislinger

Es war ein erfolgreiches Wochenende für Kärntens Parallel-Boarder beim Weltcup in Moskau: Rang zwei für Sabine Schöffmann im Parallel-Slalom sowie der Mixed-Teamerfolg von Weltmeisterin Daniela Ulbing mit ihrem Partner, dem „Wahl-Osttiroler“ Benjamin Karl. Nichtsdestotrotz durfte eine Sightseeingtour nicht fehlen. So zeigte die russische Boarderin Elizaveta Salikhova ihren Kollegen „ihr Moskau“. „Wir sahen einige Hotspots. Unter anderem den Roten Platz und sie hat uns zum neuen Stadtpark geführt. Von dort hast du eine sensationelle Aussicht auf die ganze Stadt. Nur es hatte gefühlte minus 20 Grad. Wir waren in einem Lokal, in dem wir Borschtsch gegessen haben, lecker“, so Schöffmann.

