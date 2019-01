Die Kärntnerin Sabine Schöffmann wurde beim Weltcup-Parallel-Slalom in Moskau Zweite. Steirer Arvid Auner bei den Herren Vierter.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sabine Schöffmann © GEPA

Die Kärntnerin Sabine Schöffmann hat beim Weltcup-Parallelslalom der Snowboarder in Moskau Rang zwei belegt. Im Finale unterlag sie der Schweizerin Julie Zogg, Rang drei ging an die Russin Anastasia Kurochkina. Es ist Schöffmanns dritter Saisonpodestplatz nach jeweils Rang drei in Cortina und Bad Gastein. Bei den Herren wurde Arvid Auner Vierter, es gewann der Russe Andrej Sobolew.

Damen: 1. Julie Zogg (SUI) - 2. Sabine Schöffmann (AUT) - 3. Anastasia Kurotschkina (RUS) - 4. Maria Walowa (RUS). Weiter: 9. Claudia Riegler - 20. Jemina Juritz - 26. Daniela Ulbing (alle AUT). Parallel-Weltcup: 1. Zogg 2.670 Pkt. - 2. Schöffmann 2.480 - 3. Nadya Ochner (ITA) 2.250. Weiter: 7. Riegler 1.786,5 - 21. Ulbing 729,4 - 26. Juritz 480

Herren: 1. Andrej Sobolew (RUS) - 2. Dario Caviezel (SUI) - 3. Maxim Rogosin (RUS) - 4. Arvid Auner (AUT). Weiter: 9. Sebastian Kislinger - 14. Benjamin Karl - 16. Alexander Payer - 22. Lukas Mathies (alle AUT). Parallel-Weltcup: 1. Karl 2.300 Pkt. - 2. Nevin Galmarini (SUI) 2.300 - 3. Roland Fischnaller (ITA) 2.130 - 4. Sobolew 1.930. Weiter: 9. Andreas Prommegger (AUT) 1.386 - 10. Kislinger 1.314 - 13. Mathies 1.230 - 16. Payer 860 - 24. Auner 624