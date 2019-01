Facebook

Anna Gasser denkt positiv, will aber nichts aus Übermut riskieren © GEPA

Frau Gasser, Ihr Sturz beim Slopestyle-Weltcup in Laax ist eine Woche her. Wie geht es Ihnen und dem Knöchel?

ANNA GASSER: Inzwischen geht es mir besser. Am Anfang war ich sehr besorgt. Der Knöchel war extrem geschwollen. Ich konnte nicht auftreten und dachte mir nur, wie ich in zwei Wochen diese Riesen-Kicker springen soll. Aber zuletzt hat sich viel getan. Ich kann wieder auftreten und gehen und was mich positiv stimmt ist, dass Dr. Fink bei der gestrigen Kontrolle meinte, dass es gut aussieht und ein Start bei der WM nicht ausgeschlossen ist. Es ist einen Versuch wert, weiterzumachen.

