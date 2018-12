Facebook

Benjamin Karl musste sich erst im Finale geschlagen geben © GEPA pictures

Benjamin Karl hat den Sieg beim ersten Weltcup der Alpinen Boarder knapp verpasst. Der gebürtige Niederösterreicher musste sich im italienischen Carezza im großen Finale dem Slowenen Tim Mastnak (+0,73 Sekunden) geschlagen geben. Das gute Ergebnis für die ÖSV-Herren rundeten Andreas Prommegger und Sebastian Kislinger ab. Sie standen sich im kleinen Finale gegenüber und da hatte Kislinger das besser Ende für sich. Bei den Damen feierte Nadya Ochner vor ihrem Heimpublikum ihr erstes Weltcuprennen.

Der Steirer Kislinger zeigte in Südtirol aber, dass er nicht nur im Training schnell sein kann. Als 16. der Qualifikation musste er im Achtelfinale gegen den Olympiasieger Nevin Galmarini antreten und brachte das Rennen in trockene Tücher. Am Ende des schwierigen Hangs hatte er 21 Hundertstel Vorsprung auf den Schweizer und war eine Runde weiter. Dort wartete mit Roland Fischnaller einer der dominantesten Fahrer in den letzten Jahren und der Lokalmatador hatte zudem noch mit dem roten Kurs die vermeintlich leichtere Aufgabe. In seinem 200. Weltcuprennen konnte der Süditiroler dem Weststeirer allerdings nicht Herr werden. Kieslinger brachte einen Vorsprung aus dem Steilhang in das Flachstück und zog durch. Obwohl er einen schweren Patzer hatte, lag er im Ziel 0,08 Sekunden vor dem "Fisch". Im Halbfinale traf er zum ersten Mal in seiner Karriere auf Mastnak. Auf dem roten Kurs unterliefen ihm allerdings rasch zwei Fehler ein und so verpasste er das große Finale um 72 Hundertstel Sekunden. Mit Platz drei hat er zum dritten Mal den Sprung auf das Podest geschafft.

Im zweiten Halbfinale kam zu einem rein österreichischen Duell zwischen Benjamin Karl und Andreas Prommegger. Beide kamen souverän in das Semifinale. Karl eliminierte Stefan Baumeister (GER/+1,26 Sekunden) und den Russen Andrey Sobolev (+0,06). Prommegger, der Doppelweltmeister 2017 in der Sierra Nevada, setzte sich gegen Dimitry Sarsembaev (RUS/+0,35) und Zan Kosir (SLO/DNF) durch.

Das Duell zwischen den zwei rot-weiß-roten Titanen ging zum 30. Mal im Weltcup über die Bühne. 23:7 stand es vor dem Rennen für Karl, den Wahl-Lienzer. In einem schnellen Rennen nahm Karl seinem Teamkollegen eine mager Hundertstel-Sekunde ab und vereitelte so den 17. Weltcupsieg von Prommegger.

Neue Siegerin

Bei den Damen schaffte es mit Sabine Schöffmann nur eine ÖSV-Athletin in die K.o.-Phase. Bei ihrem Comeback nach der schweren Fußverletzung musste sich die Kärntenerin aber im Achtelfinale der Russin Milena Bykova um 0,48 Sekunden geschlagen geben. Ein Ausrufezeichen setzte bei den Damen dieses Mal aber nicht nur die Tschechin Ester Ledecka. Nach ihren Einätzen bei den Alpinen Skifahrern im Weltcup zog sie beim Auftakt der Boarder souverän in den Finallauf ein und musste sich dort überraschend der Lokalmatadorin Nadya Ochner geschlagen geben. Die Südtirolerin feierte somit den erste Sieg auf der höchsten internationalen Ebene. Für Ledecka, die zweifache Olympiasiegerin von 2018 mit dem Snowboard und auf Ski, war es der 23. Podestplatz im 43 Weltcuprennen. Platz drei ging an die Deutsche Ramona Hofmeister.