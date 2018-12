Kärntens Snowboarder bereiteten sich in Copper Mountain auf die WM-Saison vor. Nach Moab ging es zum Klettern.

Vier Stunden trennen diese Destinationen. Links Moab (Payer & Schöffmann), rechts Copper Mountain © KK/Privat

Intensive drei Wochen liegen hinter den heimischen Parallelboardern Sabine Schöffmann, Daniela Ulbing, Jemima Juritz und Alex Payer. Im klassischen Ski-Gebiet von Copper Mountain nutzen die Wintersportler die idealen Bedingungen, um sich den Feinschliff auf die bevorstehende WM-Saison zu holen. „Es war natürlich sehr schneelastig und der Schwerpunkt lag am Riesentorlauf, da die ersten beiden Rennen RTLs sind. Die Pisten waren richtig top und die Verhältnisse perfekt. So gut war es noch nie. Nur die Temperaturen waren echt grenzwertig und zum Ende hin, war fast ein leichter Lagerkoller zu spüren“, verrät Payer, der heuer unbedingt auf den Gesamtweltcup losgehen will.

